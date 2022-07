Quarta dose a over 60 e guariti e nuove vaccinazioni in autunno: il piano per la nuova ondata di Omicron (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno decisivo è oggi. Se arriveranno gli ok dell’Ema e dell’Ecdc il ministero della Salute emanerà in serata una circolare per allargare la Quarta dose del vaccino contro il Coronavirus già da domani. Includendo i fragili senza limiti di età e gli over 60. Ma – e questa è una novità – anche i guariti da Covid-19 e i vaccinati con terza dose da più di 120 giorni. Mentre in autunno saranno pronti i vaccini aggiornati. E quindi d’inverno potrebbe partire un’ulteriore campagna per l’immunizzazione di massa. Alla quale saranno chiamati coloro che hanno ricevuto l’ultima dose da 4-5 mesi o più. Quindi chi farà subito la Quarta dose potrà essere immunizzato a novembre contro Omicron 5. Con l’incognita delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno decisivo è oggi. Se arriveranno gli ok dell’Ema e dell’Ecdc il ministero della Salute emanerà in serata una circolare per allargare ladel vaccino contro il Coronavirus già da domani. Includendo i fragili senza limiti di età e gli60. Ma – e questa è una novità – anche ida Covid-19 e i vaccinati con terzada più di 120 giorni. Mentre insaranno pronti i vaccini aggiornati. E quindi d’inverno potrebbe partire un’ulteriore campagna per l’immunizzazione di massa. Alla quale saranno chiamati coloro che hanno ricevuto l’ultimada 4-5 mesi o più. Quindi chi farà subito lapotrà essere immunizzato a novembre contro5. Con l’incognita delle ...

