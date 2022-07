PSG, non solo il Monza per Icardi: spunta una nuova pista (Di lunedì 11 luglio 2022) C'è il Monza tra le pretendenti a Mauro Icardi, ma i brianzoli non sono soli: stando alla stampa francese, acnche l'Al-Shabab... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) C'è iltra le pretendenti a Mauro, ma i brianzoli non sono soli: stando alla stampa francese, acnche l'Al-Shabab...

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Per cui se Psg alza offerta scritta si chiude. Altrimenti Inter finalizza il rinnovo anche perché Skriniar a Milano… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è accordo con il @PSG_inside per #Skriniar - nico_barellino : RT @FcInterNewsit: ? Il Psg deve fare i conti con il Fair Play Finanziario, l'Inter non cede: come andrà a finire ? - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: ? Il Psg deve fare i conti con il Fair Play Finanziario, l'Inter non cede: come andrà a finire ? -