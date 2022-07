Premiazione delle eccellenze al Kursaal Bistrot per la 2°edizione del Lazio Star Awards (Di lunedì 11 luglio 2022) Ostia – Si è svolta sabato 9 luglio nella bellissima location del Kursaal Bistrot di Ostia Lido la 2^ edizione di Lazio Star Awards kermesse per le premiazioni delle eccellenze laziali. Un evento ideato dall’influencer Diego Spiego, organizzato e presentato dalla presentatrice Antonella Giordano. Tra i premiati della kermesse: il giornalista sportivo Amedeo Goria ex concorrente del Gfvip 6 condotto da Alfonso Signorini, l’autore Rai e Mediaset Marco Salvati, la danzatrice Katia Santantonio in arte Gipsy Rebel, il cantante Vito Iacoviello in arte Hania ex concorrente della trasmissione tv di canale5 “All togheter now ” e X factor Romania che durante la Premiazione ha presentato il suo nuovo singolo “Post it”, la regista romana Stefania Cofano, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Ostia – Si è svolta sabato 9 luglio nella bellissima location deldi Ostia Lido la 2^ edizione dikermesse per le premiazionilaziali. Un evento ideato dall’influencer Diego Spiego, organizzato e presentato dalla presentatrice Antonella Giordano. Tra i premiati della kermesse: il giornalista sportivo Amedeo Goria ex concorrente del Gfvip 6 condotto da Alfonso Signorini, l’autore Rai e Mediaset Marco Salvati, la danzatrice Katia Santantonio in arte Gipsy Rebel, il cantante Vito Iacoviello in arte Hania ex concorrente della trasmissione tv di canale5 “All togheter now ” e X factor Romania che durante laha presentato il suo nuovo singolo “Post it”, la regista romana Stefania Cofano, ...

