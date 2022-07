Pubblicità

Agenzia ANSA

E' stato il reperto 142, un blocco del peso di oltre 35 tonnellate, il primo dei pezzi di cemento delMorandi ad essere spostato oggi dall'attuale area ex Amiu, collocata sotto il, fino al vicino cortile alle spalle del capannone dove sono custoditi altri resti delsequestrati dalla magistratura. Le operazioni sono state avviate dopo l'autorizzazione del giudice per ..., inizia la rimozione dei reperti diMorandi dal capannone di Campi" Al via stamane la rimozione dei reperti delMorandi , crollato il 14 agosto 2018. Si tratta di una fase preliminare che durerà qualche giorno. Il ... Ponte Genova: reperto di 35 tonnellate spostato in capannone - Italia E' stato il reperto 142, un blocco del peso di oltre 35 tonnellate, il primo dei pezzi di cemento del Ponte Morandi ad essere spostato oggi ...Il blocco trasportato dall'attuale area ex Amiu, collocata sotto il ponte, fino al vicino cortile alle spalle del capannone, dove si trovano altri resti ...