Pomezia | grande festa per le celebrazioni del Santo Patrono tra cultura | musica e spettacolo | stasera si chiude con i fuochi d’artificio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Si avviano alla conclusione i festeggiamenti delladi San Benedetto, tradizionale appuntamento in cuicelebra il proprio. “Quest’anno più che mai – dichiara il Sindaco diAdriano Zuccalà – ladi San Benedetto assume un valore importante per la nostra comunità: San Benedetto infatti non è solo ildi, ma di tutta l’Europa. Un’Europa che in questi mesi sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Quattro giorni diall’insegna della, del senso di comunità e del divertimento che esprimono tutta la voglia di pace e normalità della nostra Città”. “Come ogni anno – sottolinea il Vicesindaco Simona Morcellini – la ...