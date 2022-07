Politano, Colomba: “Perdere anche Matteo è grave, mentre su Meret…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Politano, Colomba- Franco Colomba, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a 1Station Radio al programma “1 football club” di Luca Cerchione LE SUE PAROLE- “Meglio lasciarlo partire, ma è una grossa perdita. Il Napoli ha già rinunciato a Insigne, forse a Mertens, sostituire anche Matteo è difficile, per non parlare degli automatismi che verrebbero a mancare tutti insieme. Sugli esterni d’attacco resterebbe solo Lozano che già conosce cosa chiede il mister”. Il portiere deve davvero saper giocare con i piedi? “Io non sono contrario: se il calcio ha preso questa direzione, è giusto. Il problema è che si sta esasperando il concetto, cercando un regista nel portiere, con cambi di gioco, passaggi filtranti e, al bisogno, anche di dribbling. Una volta in porta ci andava quello più ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Franco, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a 1Station Radio al programma “1 football club” di Luca Cerchione LE SUE PAROLE- “Meglio lasciarlo partire, ma è una grossa perdita. Il Napoli ha già rinunciato a Insigne, forse a Mertens, sostituireè difficile, per non parlare degli automatismi che verrebbero a mancare tutti insieme. Sugli esterni d’attacco resterebbe solo Lozano che già conosce cosa chiede il mister”. Il portiere deve davvero saper giocare con i piedi? “Io non sono contrario: se il calcio ha preso questa direzione, è giusto. Il problema è che si sta esasperando il concetto, cercando un regista nel portiere, con cambi di gioco, passaggi filtranti e, al bisogno,di dribbling. Una volta in porta ci andava quello più ...

