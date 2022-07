Pol Espargarò, segnali d’addio a Honda: ecco il futuro dello spagnolo (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è stato un periodo positivo in Honda per Pol Espargarò. Il pilota spagnolo era giunto nel team nipponico con grandi margini di crescita e nella speranza che, prima o poi, la sua avventura nella squadra aranciorossa lo avrebbe portato a ridosso della lotta al titolo della MotoGP. Non si è avverato nulla e, adesso, l’iberico potrebbe ritornare in KTM. Pol Espargarò, fine delle nozze con Honda dopo un biennio negativo (Photo credits: MotoGP)ecco le parole del pilota spagnolo di Honda, Pol Espargarò, rilasciate ai microfoni di On-Track Off-Road. Chiari i segnali di tensione con la Casa giapponese che dovrebbero portare alla separazione delle strade alla fine di questo campionato di MotoGP: “La mia esperienza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è stato un periodo positivo inper Pol. Il pilotaera giunto nel team nipponico con grandi margini di crescita e nella speranza che, prima o poi, la sua avventura nella squadra aranciorossa lo avrebbe portato a ridosso della lotta al titolo della MotoGP. Non si è avverato nulla e, adesso, l’iberico potrebbe ritornare in KTM. Pol, fine delle nozze condopo un biennio negativo (Photo credits: MotoGP)le parole del pilotadi, Pol, rilasciate ai microfoni di On-Track Off-Road. Chiari idi tensione con la Casa giapponese che dovrebbero portare alla separazione delle strade alla fine di questo campionato di MotoGP: “La mia esperienza ...

Pubblicità

Luxgraph : MotoGp, Pol Espargaro: 'Non ci aspettavamo di andare così male in Honda' - corsedimoto : POL ESPARGARO si dice contrario all'introduzione in MotoGP delle tecnologie aerodinamiche e dei dispositivi di abba… - RikiClob : @EItonMcCartney firma perche senno è a piedi e farà un anno all pol espargaro di adesso - MotorcycleSp : Chi ha visto l'inizio della stagione di Pol Espargaró era certamente lontano dall'immaginare lo scen... #MotoGP… - MotorcycleSp : Senza Marc Márquez, la Honda è caduta in un abisso di risultati, con Pol Espargaró che ha raggiunto... #MotoGP… -

Joan Mir, il manager: "Va in Honda o resta a casa, non c'è piano B. Ma se Morbidelli si ritira" Mentre Alex Rins sembra sempre più vicino all'Aprilia di Razlan Razali, Joan Mir si sta accordando con Honda per prendere il posto di Pol Espargarò. Gli accordi però non sono ancora stati raggiunti e ... MotoGP / Honda, problemi al menisco per Bradl - FormulaPassion.it Pol Espargarò ha dovuto saltare la gara di Assen a causa di pesanti dolori al costato per la caduta del Sachsenring. Ma a quanto emerge dal paddock, neppure Stefan Bradl se la passa bene. Il tedesco ... Mentre Alex Rins sembra sempre più vicino all'Aprilia di Razlan Razali, Joan Mir si sta accordando con Honda per prendere il posto di. Gli accordi però non sono ancora stati raggiunti e ...ha dovuto saltare la gara di Assen a causa di pesanti dolori al costato per la caduta del Sachsenring. Ma a quanto emerge dal paddock, neppure Stefan Bradl se la passa bene. Il tedesco ...