Pmi | Mise | 46 mln per i nuovi bandi per brevetti | disegni e marchi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico che assegna per il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro ai+,+ e+. Ne da' notizia ...

Pubblicità

Aldo_Carta : Formazione 4.0: dal Mise credito d'imposta fino al 70% per le Pmi Industria Italiana - AssetBasilicata : RT @PID_CamCom: #trasformazionedigitale e tecnologica #PMI regioni del Centro-Nord: ancora attivo lo sportello del bando @MISE_GOV Investim… - startzai : RT @robertosusanna: ?? Anch'io #startup scarica report I trimestre 2022 ?? - maponi : RT @robertosusanna: ?? Anch'io #startup scarica report I trimestre 2022 ?? - startzai : RT @bizcommunityit: Startup e Pmi innovative, in crescita primo trimestre 2022 #startup -

MISE

I contributi agevolativi destinati alleper favorire la brevettabilita' e la valorizzazione di idee e progetti sono cosi' ripartiti: 30 milioni per Brevetti+, di cui 10 milioni di euro sono ...Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022 il decreto20 maggio con le istruzioni per la concessione della garanzia dal Fondoper i portafogli di obbligazioni emessi da Piccole e Medie imprese e dal Midcap, con i criteri per la selezione delle ... Startup e Pmi innovative, in crescita primo trimestre 2022 Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...SIMEST - la Società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo - comunica che, al fine di sostenere le società ...