"Piuttosto che aspettare in aeroporto...". Sonia Bruganelli, schiaffo ai rosiconi: volano insulti | Guarda (Di lunedì 11 luglio 2022) Piovono critiche, ma Sonia Bruganelli Guarda avanti. Come direbbe Dante: "Non ti curar di loro". La moglie di Paolo Bonolis torna a parlare dell'aereo privato, che aveva in parte fatto discutere tutti nei mesi passati. La famosa produttrice, che tornerà al Gf vip come opinionista, adesso era stata attaccata per aver ostentato eccessivamente il lusso sui social. Nulla di male, però, visto che è una donna che lavora e fa tanti sacrifici: può permettersi tutto. Oggi, però, la moglie di Bonolis lancia un attacco velato: “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato Piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Piovono critiche, maavanti. Come direbbe Dante: "Non ti curar di loro". La moglie di Paolo Bonolis torna a parlare dell'aereo privato, che aveva in parte fatto discutere tutti nei mesi passati. La famosa produttrice, che tornerà al Gf vip come opinionista, adesso era stata attaccata per aver ostentato eccessivamente il lusso sui social. Nulla di male, però, visto che è una donna che lavora e fa tanti sacrifici: può permettersi tutto. Oggi, però, la moglie di Bonolis lancia un attacco velato: “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privatocheore in, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto ...

Pubblicità

il_pucciarelli : Se offro 1.300 euro al mese e non trovo nessuno, perché non alzo l'offerta a 2 mila? Meglio tenere chiuso un bar in… - tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - Giorgiolaporta : Vedo gente che ha applaudito per 9 anni un Capo dello Stato che tifava per i carri armati sovietici, fare la morale… - Morbidosamente : RT @Grazia_eso3: Noi donne sole saremo pure represse e frustrate ma piuttosto che mettermi nu presep vicino come alcune di voi ,la metto so… - Sabrina63967774 : RT @poesiadeimotori: Se il Brasile ha dato la cittadinanza onoraria a Hamilton senza particolari motivazioni io credo che l’Italia debba fa… -