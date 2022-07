Piqué sta cercando di riconquistare Shakira. Ecco come risponde la popstar alle promesse del calciatore (Di lunedì 11 luglio 2022) La separazione tra Shakira e Gerard Piqué si conferma la soap dell’estate 2022. In mancanza di gustosi gossip nostrani, tocca concentrarsi sugli aggiornamenti che arrivano da Barcellona, città che la pop star colombiana avrebbe deciso di lasciare dopo la scoperta del clamoroso tradimento da parte del compagno calciatore. Ma prima di preparare le valigie e fare il check-in per trasferirsi definitivamente a Miami con i due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7 anni), Shakira deve fare i conti con l’ultima svolta di Piqué: accortosi di averla combinata grossa, starebbe cercando in tutti i modi di riconquistarla. Ma con scarsi risultati. Piqué VUOLE riconquistare Shakira, LEI PENSA A STRASFERIRISI A MIAMIArchiviata la scappatella con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) La separazione trae Gerardsi conferma la soap dell’estate 2022. In mancanza di gustosi gossip nostrani, tocca concentrarsi sugli aggiornamenti che arrivano da Barcellona, città che la pop star colombiana avrebbe deciso di lasciare dopo la scoperta del clamoroso tradimento da parte del compagno. Ma prima di preparare le valigie e fare il check-in per trasferirsi definitivamente a Miami con i due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7 anni),deve fare i conti con l’ultima svolta di: accortosi di averla combinata grossa, starebbein tutti i modi di riconquistarla. Ma con scarsi risultati.VUOLE, LEI PENSA A STRASFERIRISI A MIAMIArchiviata la scappatella con una ...

