Pino Mobilia, il commerciante napoletano che gira la città per restituire una borsa piena di soldi e gioielli (Di lunedì 11 luglio 2022) Numerose banconote, una grossa somma di denaro, e diversi oggetti in oro: è il contenuto di una borsa trovata da un commerciante di Napoli su una panchina in via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Materdei. L’uomo, Pino Mobilia, ha notato all’interno anche un portafogli con i documenti dei proprietari e ha deciso di cercarli per restituire la borsa e il contenuto. La storia è stata raccontata dal consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “. A quel punto si fa prestare uno scooter e assieme ad un amico raggiunge l’indirizzo riportato sui documenti. Arrivati sul posto trovano però solo una bambina che chiama i genitori e dice che non hanno perso nulla. Ma Pino non si scoraggia, mostra ai vicini il documento del proprietario ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Numerose banconote, una grossa somma di denaro, e diversi oggetti in oro: è il contenuto di unatrovata da undi Napoli su una panchina in via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Materdei. L’uomo,, ha notato all’interno anche un portafogli con i documenti dei proprietari e ha deciso di cercarli perlae il contenuto. La storia è stata raccontata dal consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “. A quel punto si fa prestare uno scooter e assieme ad un amico raggiunge l’indirizzo riportato sui documenti. Arrivati sul posto trovano però solo una bambina che chiama i genitori e dice che non hanno perso nulla. Manon si scoraggia, mostra ai vicini il documento del proprietario ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Pino Mobilia, il commerciante napoletano che gira la città per restituire una borsa piena di soldi e gioielli - LIRRIVERENTE3 : Napoli, gira mezza città per ritrovare i proprietari di una borsa dimenticata con oltre 8 mila euro e preziosi Pino… - peterkama : Napoli, gira mezza città per ritrovare i proprietari di una borsa dimenticata con oltre 8 mila euro e preziosi Pino… - ItaloBalbo11 : LE BELLE NOTIZIE Trova una borsa piena di contanti/ oggetti d'oro e gira la città (col motorino) per rintracciare i… -