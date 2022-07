Piano per l’austerity, le misure del Governo per contrastare l’emergenza: dal coprifuogo nei negozi ai tagli all’energia (Di lunedì 11 luglio 2022) Piano per l’austerity, il Governo è pronto a varare nuove misure per contrastare l’emergenza energia. Le iniziative concepite dall’esecutivo spaziano dal coprifuoco nei negozi ai tagli nelle abitazioni e negli uffici pubblici. Piano per l’austerity, le misure del Governo per contrastare l’emergenza Il Governo è al lavoro sulla creazione di un Piano di emergenza per una nuova austerity che includerà provvedimenti relativi all’illuminazione, all’aria condizionata e al riscaldamento. Tra le iniziative previste dal Piano per l’austerity, figurano l’introduzione del coprifuoco per i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022)per, ilè pronto a varare nuoveperenergia. Le iniziative concepite dall’esecutivo spaziano dal coprifuoco neiainelle abitazioni e negli uffici pubblici.per, ledelperIlè al lavoro sulla creazione di undi emergenza per una nuova austerity che includerà provvedimenti relativi all’illuminazione, all’aria condizionata e al riscaldamento. Tra le iniziative previste dalper, figurano l’introduzione del coprifuoco per i ...

Pubblicità

FBiasin : Per logica conseguenza, dovesse uscire uno tra #Skriniar e #DeVrij, l’#Inter oltre a #Bremer proverebbe a prendere… - fattoquotidiano : Scuola, il piano per la riapertura non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E il personale… - petergomezblog : Scuola, il piano per la riapertura in sicurezza non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E… - RegioneER : #Ambiente. C'è tempo fino a domenica 17 luglio per partecipare all'#indagine sulla percezione della qualità dell'… - cocchi2a : RT @angelo_falanga: e della serie:#DRAGHIALLANIMAECHITESTRAMUORT! Un piano d’emergenza per una nuova austerity. Con interventi su riscaldam… -