Piano Annuale per la Ricerca 2022: il Lazio punta sui giovani e sull’innovazione (Di lunedì 11 luglio 2022) La giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano Annuale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 2022 che descrive gli interventi realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare. Ad annunciare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega: “Il Piano prevede un investimento complessivo di oltre 64 milioni di euro ai quali si aggiungono le risorse provenienti dal FESR. Si tratta dunque di una cifra destinata a crescere ulteriormente anche grazie ai fondi in arrivo dal Pnrr. Un progetto particolarmente ambizioso, dunque, che ci permetterà di investire sulle nostre eccellenze, sui giovani e sul loro futuro. In questi anni abbiamo fatto molto per la Ricerca, in termini di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) La giunta regionale delha approvato ilper la, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologicoche descrive gli interventi realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare. Ad annunciare la notizia il presidente della Regione, Nicola Zingaretti che spiega: “Ilprevede un investimento complessivo di oltre 64 milioni di euro ai quali si aggiungono le risorse provenienti dal FESR. Si tratta dunque di una cifra destinata a crescere ulteriormente anche grazie ai fondi in arrivo dal Pnrr. Un progetto particolarmente ambizioso, dunque, che ci permetterà di investire sulle nostre eccellenze, suie sul loro futuro. In questi anni abbiamo fatto molto per la, in termini di ...

romasociale : La giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano Annuale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnol… - LavoroLazio_com : Lazio, Zingaretti: 'Ok a Piano Annuale per la Ricerca 2022, 64 milioni euro per nostri giovani e in arrivo anche fo… - TG24info : Lazio – Ok al piano annuale per la ricerca 2022, 64 milioni di euro per i | - radioromait : Lazio, approvato il piano annuale per la ricerca da 64 milioni di euro - Terzobinarioit : Ricerca e innovazione, la giunta del Lazio approva il piano annuale: stanziati oltre 64 milioni… -