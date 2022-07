Perugia, russo accoltella il coinquilino ucraino al centro richiedenti asilo: litigavano sulla guerra (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo scontro tra Mosca e Kiev esula anche dal campo di battaglia, e tracima in una lite in cui rischia di scapparci il morto. La discussione degenera quando i due sono in un centro richiedenti asilo. E si conclude un istante dopo che il cittadino russo accoltella il coinquilino ucraino. Protagonista e vittima della vicenda sono un 74enne russo e un 53enne ucraino. Il teatro della violenza, una struttura gestita dalla diocesi di Perugia. Una discussione che culmina in un’aggressione fisica e che rischia di finire in tragedia. Con l’aggressore russo che sferra il colpo al torace del 53enne e poi si dà alla fuga. I poliziotti lo rintracciano poco dopo nei pressi della struttura, e lo arrestano. Poi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo scontro tra Mosca e Kiev esula anche dal campo di battaglia, e tracima in una lite in cui rischia di scapparci il morto. La discussione degenera quando i due sono in un. E si conclude un istante dopo che il cittadinoil. Protagonista e vittima della vicenda sono un 74ennee un 53enne. Il teatro della violenza, una struttura gestita dalla diocesi di. Una discussione che culmina in un’aggressione fisica e che rischia di finire in tragedia. Con l’aggressoreche sferra il colpo al torace del 53enne e poi si dà alla fuga. I poliziotti lo rintracciano poco dopo nei pressi della struttura, e lo arrestano. Poi ...

