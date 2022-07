"Pertini ci disse che avevamo salvato il Paese". Il Mundial di Claudio Gentile 40 anni dopo (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il senso di quella notte, Claudio Gentile, figlio di coloni italiani a Tripoli, Libia, ragazzo di 29 anni quella notte al Santiago Bernabeu, lo capì anni dopo. Prima ci furono un patto d'acciaio cucito con la rabbia e un sentimento d'invincibilità che dilagava su prati verdi fino a spargersi nel regno degli immortali dove 40 anni dopo corrono tutti quei ragazzi con la maglia azzurra. "Il giorno del patto per vincere" “La goccia fu quando alcuni giornali scrissero che tra noi c'erano due omosessuali. Potete immaginare le famiglie, le fidanzate…Era un altro mondo da quel punto di vista. Ci attaccavano con ferocia e senza tregua da prima del Mundial.I giornali di Roma perché Enzo Bearzot convocò Paolo Rossi che, a causa del calcio scommesse, ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il senso di quella notte,, figlio di coloni italiani a Tripoli, Libia, ragazzo di 29quella notte al Santiago Bernabeu, lo capì. Prima ci furono un patto d'acciaio cucito con la rabbia e un sentimento d'invincibilità che dilagava su prati verdi fino a spargersi nel regno degli immortali dove 40corrono tutti quei ragazzi con la maglia azzurra. "Il giorno del patto per vincere" “La goccia fu quando alcuni giornali scrissero che tra noi c'erano due omosessuali. Potete immaginare le famiglie, le fidanzate…Era un altro mondo da quel punto di vista. Ci attaccavano con ferocia e senza tregua da prima del.I giornali di Roma perché Enzo Bearzot convocò Paolo Rossi che, a causa del calcio scommesse, ...

