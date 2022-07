Personale ATA: in caso di mancata assunzione in ruolo, si può sempre contare sulle supplenze. Ecco da quali graduatorie (Di lunedì 11 luglio 2022) Personale ATA: è tempo di pensare ai ruoli e alle supplenze. Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando le graduatorie permanenti ATA 24 mesi, da cui saranno disposte le nomine a tempo indeterminato ed eventualmente le supplenze residue. Ma vanno considerate anche le graduatorie di terza fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022)ATA: è tempo di pensare ai ruoli e alle. Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando lepermanenti ATA 24 mesi, da cui saranno disposte le nomine a tempo indeterminato ed eventualmente leresidue. Ma vanno considerate anche ledi terza fascia. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Personale ATA: in caso di mancata assunzione in ruolo, si può sempre contare sulle supplenze. Ecco da quali graduat… - valechindamo : @radicalscic @flaviaamabile @LaStampa Sul fare “lavori diversi” era in risposta al suo “abbiamo lo stesso ccnl”. Io… - sghi29 : RT @radicalscic: @valechindamo @flaviaamabile @LaStampa Per ben due volte lei ha sottolineato “docenti” precari. La informo che ad oggi noi… - radicalscic : RT @radicalscic: @valechindamo @flaviaamabile @LaStampa Per ben due volte lei ha sottolineato “docenti” precari. La informo che ad oggi noi… - radicalscic : @valechindamo @flaviaamabile @LaStampa Per ben due volte lei ha sottolineato “docenti” precari. La informo che ad o… -