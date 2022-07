Per il podio del il GP d’Austria, convocazione FIA (Di lunedì 11 luglio 2022) Per il podio del GP d’Austria c’è stata una bella lotta ma non è finita lì. Il monegasco, l’olandese e l’inglese sono stati convocati inaspettatamente per una mancanza. La FIA considera in difetto i piloti del podio di Stiria per una “mancata osservanza delle istruzioni degli ufficiali competenti per lo svolgimento sicuro e ordinato della manifestazione”. Le regole FIA La mancanza: tale fatto è non solo molto increscioso ma passibile di una salatissima multa per tutti. Inattesa, la chiamata coglie tutti di sorpresa nel dopo gara. Facce lunghe e occhi scuri per i tre con la medaglia! Qui è successo un bel pasticcio ma la FIA ha sempre ragione quindi il verdetto è sciolto. Un po’ di timore quando Charles, Max e Lewis, come i tre di una banda di ladroni, si trovano convocati dagli steward per violazione delle norme relative al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Per ildel GPc’è stata una bella lotta ma non è finita lì. Il monegasco, l’olandese e l’inglese sono stati convocati inaspettatamente per una mancanza. La FIA considera in difetto i piloti deldi Stiria per una “mancata osservanza delle istruzioni degli ufficiali competenti per lo svolgimento sicuro e ordinato della manifestazione”. Le regole FIA La mancanza: tale fatto è non solo molto increscioso ma passibile di una salatissima multa per tutti. Inattesa, la chiamata coglie tutti di sorpresa nel dopo gara. Facce lunghe e occhi scuri per i tre con la medaglia! Qui è successo un bel pasticcio ma la FIA ha sempre ragione quindi il verdetto è sciolto. Un po’ di timore quando Charles, Max e Lewis, come i tre di una banda di ladroni, si trovano convocati dagli steward per violazione delle norme relative al ...

