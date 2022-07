Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: tre azzurrine accedono alla finale (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nelle qualificazioni femminili U19 accedono alla finale Elisa Sala, Teresa Gioia e Sara Forti, mentre nella finale maschile U17 è stato escluso Denis Agavriloaie, che era giunto terzo. Nelle qualificazioni femminili U19 Elisa Sala (Avia Pervia) si classifica settima con 1045 nel Gruppo A, vinto dalla polacca Maja Biernacka con 1071, mentre è stata eliminata Nina Samardzic, ventesima con 951. Nel Gruppo B, vinto dalla polacca polacca Maja Marcinkowska con 1055, invece, passano il turno Teresa Gioia (Pentafiano), ottava con 1028, e Sara Forti (Nice 55), quattordicesima con 1002. Pentathlon, ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gliU19; U17dimoderno: nelle qualificazioni femminili U19Elisa Sala, Teresa Gioia e Sara Forti, mentre nellamaschile U17 è stato escluso Denis Agavriloaie, che era giunto terzo. Nelle qualificazioni femminili U19 Elisa Sala (Avia Pervia) si classifica settima con 1045 nel Gruppo A, vinto dpolacca Maja Biernacka con 1071, mentre è stata eliminata Nina Samardzic, ventesima con 951. Nel Gruppo B, vinto dpolacca polacca Maja Marcinkowska con 1055, invece, passano il turno Teresa Gioia (Pentafiano), ottava con 1028, e Sara Forti (Nice 55), quattordicesima con 1002., ...

