Pensioni, nel 2021 assegni per 312 miliardi. Ecco i costi delle ipotesi per il dopo “quota 102” (Di lunedì 11 luglio 2022) Le stime dei costi della flessibilità. Gender gap: la differenza tra uomini e donne nel reddito Pensionistico è stata di oltre 6mila euro Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Le stime deidella flessibilità. Gender gap: la differenza tra uomini e donne nel redditostico è stata di oltre 6mila euro

Pubblicità

Agenpress : Inps. Nel 2022 con inflazione aumento spesa pensioni 24 mld. Nel 2021 spesa 312 miliardi, +1,55%… - dassste : RT @AdmiralReloade1: Parlano delle Pensioni, non sostenibili, ma sprecano miliardi di euro, nel mantenere mezza africa aggratis e a delinqu… - fisco24_info : Pensioni, Inps: '40% assegni sotto mille euro ma scendono al 32% con integrazioni minimo': (Adnkronos) - Nel 2021,… - nicolatonio : RT @AdmiralReloade1: Parlano delle Pensioni, non sostenibili, ma sprecano miliardi di euro, nel mantenere mezza africa aggratis e a delinqu… - Efisio31251859 : RT @AdmiralReloade1: Parlano delle Pensioni, non sostenibili, ma sprecano miliardi di euro, nel mantenere mezza africa aggratis e a delinqu… -