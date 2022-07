Paura al matrimonio: lo sposo perde il controllo dell’auto e investe la damigella – Video (Di lunedì 11 luglio 2022) Panico al matrimonio. Come si vede nel Video, lo sposo ha perso il controllo della golf car, con accanto la futura moglie, ha investito gli invitati, tra cui una damigella. È successo a Cancun, in Messico. Video adsss 23 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Panico al. Come si vede nel, loha perso ildella golf car, con accanto la futura moglie, ha investito gli invitati, tra cui una. È successo a Cancun, in Messico.adsss 23 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

