Passaporti facili per gli ucraini | la mossa di Putin contro Zelensky | La diretta

Pubblicità

La Tribuna di Treviso

... che avrebbero consentito il passaggio per il paese e che sarebbero statida ottenere e a ... Si parlò perfino di eliminare la necessità die altri documenti per il transito, attraverso ...In passato, il regime siriano si è rifiutato di fornire documenti d'identità enazionali ... piuttosto che cercare di fare soldi. Indipendentemente dalle condizioni di mercato, ... Treviso, cinque mesi di attesa per un passaporto: vacanze cancellate Già ieri sera, poco prima della mezzanotte ucraina, si era diffusa la notizia secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva firmato l'ordine di "riprendere il sud dell'Ucraina". Una chiar ...A soli 20 giorni dall'inizio del ritiro della Nazionale spagnola in vista dell'Eurobasket 2022, Sergio Scariolo confessa dubbi e difficoltà della Nazionale spagnola in questo ...