Pasolini | Pound e un liceo di Lecce | un dialogo teatrale di Giuseppe Puppo in scena a Lecce a metà agosto

"C'ero anch'io quella volta che al 'Palmieri' venne a trovarci per una conferenza, destinata a rimanere l'ultimo discorso in pubblico, Pier Paolo Pasolini, e quell'incontro, quelle domande e risposte con lui, mi cambiarono la vita. Tanti anni dopo l'ho raccontato nel testo. Io, 'fascista' per forza e per reazione, personalmente, ma non politicamente, in quanto impossibile, nel clima dell'epoca, ero segretamente innamorato di una ragazza della scuola, che giocava a fare la rivoluzionaria extraparlamentare di sinistra… Fra le tante scene dello spettacolo, nella magia del Teatro, nella scena finale ritorneremo giovani, io e lei. Una giovane attrice le darà voce e volto". Così Giuseppe Puppo, 64 anni, direttore del quotidiano online Leccecronaca.it., presenta su Fb il suo nuovo

