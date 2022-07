Partono per le vacanze e scordano a casa il figlio di 7 anni: sembra un film, ma è successo a Bologna (Di lunedì 11 luglio 2022) Mamma e papà Partono per le vacanze, una al volante dell'auto e l'altro del camper, e dimenticano a casa il figlio di 7 anni. sembra la trama del remake di 'Mamma ho perso l'aereo', ma purtroppo il ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Mamma e papàper le, una al volante dell'auto e l'altro del camper, e dimenticano aildi 7la trama del remake di 'Mamma ho perso l'aereo', ma purtroppo il ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? BELLO SCHIFO! ?? La denuncia di uno dei giudici della commissione dell’Ordine di Roma: «Mi hanno impedito di votar… - raffaellapaita : “La #Diga di #Genova è un’opera strategica e simbolica per il Paese. Rispettare tempistiche 2026 e accelerare sulla… - AnnaGraffigna : RT @fattoquotidiano: Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - dottcorbelli : @CarloBolognesi1 @lorepregliasco Più che altro partono da una cazzata manifesta, e ci fanno sopra paper e paper e p… - FlamiCami : Ops Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni -