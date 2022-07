(Di lunedì 11 luglio 2022)Disi? Da alcune settimane, ormai, ilmormora. Per l’esattezza, dopo la pubblicazione di una fotografia insieme a Fedez e Chiara Ferragni, della neo coppia siperse le tracce.Disi? Secondo Deianira Marzano la coppia sarebbe stata un fuoco di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella 2000

Ho scelto la carriera da solista, ho messo fine a una relazione importante (conDi, ndr ), ho comprato casa a Milano... Ad oggi mi sento più maturo. Si è parlato molto di una ...... la fede e la testimonianza con la sua famiglia, fino ai tre figli Martino,e Maria ... " Il nostro rapporto non è mai stato dei più facili ", ha raccontato la moglie nel libro di... Paola Di Benedetto e Rkomi si sono già lasciati Ecco cosa starebbe accadendo Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati Il gossip “conferma” la rottura: spariti dai "radar" dopo una foto con Fedez e Chiara Ferragni.Grande Fratello Vip, ex concorrente nella bufera: è già finito tutto.la grande storia dell'estate forse è evaporata come una bolla di sapone ...