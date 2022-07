Palermo | medico pestato in ospedale | l’agguato di una famiglia dopo una visita fuoriorario rifiutata

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 luglio 2022) Aveva chiesto di entrare nel reparto di Gastroenterologia del Policlinico diper andare dalla madre ricoverata. Erano passate le 21, l’orario delle visite era terminato e per questo motivo il dottor Salvatore Petta, di guardia la sera del 10 luglio, non ha fatto passare la donna. Non passa molto tempo che la stessa signora è tornata accompagnata, questa volta, dal fratello e dal padre. A quel punto i due hanno iniziato vandalizzare la sala dei medici e ad aggredire il dottor Petta, arrivando a colpirlo più volte con calci e pugni. Un pestaggio che è costato al gastroenterologo diverse fratture e una prognosi di 40 giorni. Uno dei due, entrambi identificati dalla polizia, avrebbe anche lanciato una scrivania che aveva trovato là vicino procurandogli una lussazione alla spalla e la frattura dell’omero. «Episodio grave e ingiustificabile», ha commentato ...