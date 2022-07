Pagelle Austria-Irlanda del Nord 2-0: voti e tabellino Europei femminili 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Le Pagelle di Austria-Irlanda del Nord, con i voti e il tabellino della sfida valevole per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Match non esaltante per qualità e tecnica, sono le Austriache a conquistare ugualmente la vittoria per 2-0 grazie alle reti di Schietchtl e Naschenweng. RISULTATI e CLASSIFICHE LA CRONACA DEL MATCH Austria (4-1-4-1): Zinsberger 6, Schietchtl 7, Wenninger 6, Schnaderbeck 5 (46? Georgieva 5.5), Hanshaw 5, Puntigam 5.5, Hickelsberger-Fuller 6.5 (73? Naschenweng 6.5), Zadrazil 5.5, Hobinger 5.5 (46? Feiersinger 6), Dunst 5.5, Billa 5.5 (85? Makas 5). ALL: Fuhrmann 6.5 Irlanda DEL Nord (4-4-2): Burns 6.5; McKenna 5.5 (73? Magee), ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Ledidel, con ie ildella sfida valevole per la seconda giornata degli. Match non esaltante per qualità e tecnica, sono leche a conquistare ugualmente la vittoria per 2-0 grazie alle reti di Schietchtl e Naschenweng. RISULTATI e CLASSIFICHE LA CRONACA DEL MATCH(4-1-4-1): Zinsberger 6, Schietchtl 7, Wenninger 6, Schnaderbeck 5 (46? Georgieva 5.5), Hanshaw 5, Puntigam 5.5, Hickelsberger-Fuller 6.5 (73? Naschenweng 6.5), Zadrazil 5.5, Hobinger 5.5 (46? Feiersinger 6), Dunst 5.5, Billa 5.5 (85? Makas 5). ALL: Fuhrmann 6.5DEL(4-4-2): Burns 6.5; McKenna 5.5 (73? Magee), ...

