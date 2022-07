(Di lunedì 11 luglio 2022) Pescara, 11 lug. (Adnkronos) – ‘Attraverso lo sport si può sperimentare dal vivo: questa è la ragione per cui laha aderito a questo progetto in maniera entusiasta, perché è perfettamente coerente con il nostro sistema di valori e con il nostro progetto”.Così Andrea, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppoin Italia ha spiegato, evento che ha visto sfidarsi coppie composte da un giocatore in piedi (normodotato) e uno seduto in carrozzina (con disabilità). Le gare si sono svolte il 9 luglio almania di Pescara, nell’ambito delle finali di Coppa dei club Msp di.Il progetto di aggregazione e inclusione è stato promosso dall’Asd Sportinsieme Roma e da Msp Italia ...

Pubblicità

fisco24_info : Padel, Faelli (Fondazione Entain): 'Con Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale': (Adnkronos) - “Attraverso lo… - LocalPage3 : Padel, Faelli (Fondazione Entain): 'Con Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale' - ledicoladelsud : Padel, Faelli (Fondazione Entain): “Con Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale” - lifestyleblogit : Padel, Faelli (Fondazione Entain): 'Con Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale' - - TV7Benevento : Padel, Faelli (Fondazione Entain): 'Con Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale' - -

...di essere al fianco di Sportinsieme Roma in questa operazione - ha dichiarato Andrea, CEO di ...Mixto e' un'iniziativa che riassume al meglio questo concetto, perche' pensata proprio per ......, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia - Fondazione Entain è da sempre impegnata nel campo dell'inclusione sociale, di cui lo sport è veicolo per eccellenza....Pescara, 11 lug. Superare le barriere convenzionali, immaginare lo sport come uno spazio inclusivo in cui tutti, normodotati e persone con disabilità, possano e ...Pescara, 11 lug. (Adnkronos) - Attraverso lo sport si può sperimentare dal vivo l inclusione: questa è la ragione per cui la Fondazione Entain ha aderito a questo progetto in maniera ...