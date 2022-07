Oroscopo di Paolo Fox Martedì 12 Luglio 2022: Gemelli nervoso (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 12 2022 Ariete Le stelle di Martedì vedono un Ariete molto agitato ma positivamente, il desiderio di mettere a posto alcune questioni è sempre più vivo. Da quando è arrivato Giove nel segno c’è stato un rinnovamento o quantomeno la voglia di ripartire. La prima parte della giornata sarà migliore della seconda. L’astrologo consiglia un minimo di riflessione nei prossimi giorni. Toro Da oggi fino a giovedì mattina avrete voglia di divertirvi, ultimamente vi siete liberati di un peso e avete anche cercato di fare delle cose diverse rispetto al passato. Bisogna agire in tempo per ottenere risultati. Sentimenti più premiati nella seconda parte della giornata. Gemelli Cercate di dimenticare i momenti di nervosismo vissuti lunedì ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) L’diFox per oggi,12Ariete Le stelle divedono un Ariete molto agitato ma positivamente, il desiderio di mettere a posto alcune questioni è sempre più vivo. Da quando è arrivato Giove nel segno c’è stato un rinnovamento o quantomeno la voglia di ripartire. La prima parte della giornata sarà migliore della seconda. L’astrologo consiglia un minimo di riflessione nei prossimi giorni. Toro Da oggi fino a giovedì mattina avrete voglia di divertirvi, ultimamente vi siete liberati di un peso e avete anche cercato di fare delle cose diverse rispetto al passato. Bisogna agire in tempo per ottenere risultati. Sentimenti più premiati nella seconda parte della giornata.Cercate di dimenticare i momenti di nervosismo vissuti lunedì ...

