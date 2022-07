Oppo e OnePlus, blocco delle vendite in Germania: i due marchi stanno utilizzando illegalmente brevetti Nokia (Di lunedì 11 luglio 2022) Nokia ha denunciato i due produttori cinesi per lo sfruttamento illecito di alcuni suoi brevetti in campo 4G e 5G. Oppo e OnePlus si sono difese facendo riferimento alla normativa dei brevetti FRAND ma, dopo una prima vittoria, Nokia ha vinto anche in appello... Leggi su dday (Di lunedì 11 luglio 2022)ha denunciato i due produttori cinesi per lo sfruttamento illecito di alcuni suoiin campo 4G e 5G.si sono difese facendo riferimento alla normativa deiFRAND ma, dopo una prima vittoria,ha vinto anche in appello...

Pubblicità

Digital_Day : Si è aperta una lunga battaglia legale tra Nokia e decine di produttori di smartphone - sportDairysia : Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, Oppo, Vivo – On Time Techy - HoranyTaban : Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, Oppo, Vivo - Divyeshj18 : ISP/NPU - Oppo Find X5 Pro Camera Software - Oppo Find X5 Pro User Interface - OnePlus 10 Pro Software Updates & R… - GizChinait : #NOKIA vince la causa per i brevetti violati: problemi per #OPPO e #ONEPLUS in Germania? -