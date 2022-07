Omicidio Willy Monteiro | chi paga il risarcimento di 500mila euro? | I Bianchi risultano nullatenenti

(Di lunedì 11 luglio 2022) La Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone ha condannato all’ergastolo i fratelli Marco e Gabrieleper l’diDuarte, mentre Mario Pincarelli e Francesco Belleggia dovranno scontare rispettivamente 23 e 21 anni di carcere. La sentenza rende giustizia a quanto accaduto davanti ad un locale di Colleferro (Roma) il 6 settembre 2020, alle ore 3:20 del mattino, quando dal Suv sono scesi i fratelliassieme agli altri due imputati e insieme hanno massacrato di botte il povero 21enne di origini capoverdiane. Nonostante le evidenze, Marco e Gabrielehanno negato fino all’ultimo di essersi scagliati con inaudita ferocia sul corpo di. La trasmissione Un giorno in pretura ha mandato in onda sabato sera un ...

