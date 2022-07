Oliviero Toscani: il fotografo senza frontiere (Di lunedì 11 luglio 2022) Oliviero Toscani è nato a Milano nel 1942, figlio del primo fotoreporter del Corriere Della Sera. Ha studiato fotografia e grafica all’Università Delle Arti di Zurigo fino al 1965. Creatore di immagini che ritroviamo nei più famosi giornali e marchi del mondo, come Chanel, Fiorucci, Snai, Toyota e Artemide. La sua fotografia di moda gli ha permesso di collaborare con Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar e molti altri nelle edizioni di tutto il mondo. Olivero Toscani in United Colors of Benetton United Colors of Benetton fotografato da Oliviero ToscaniDal 1982 al 2000 ha creato l’immagine, l’identità, la strategia di comunicazione e la presenza online di United Colors of Benetton, trasformandolo in uno dei marchi più conosciuti al mondo. Oliviero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)è nato a Milano nel 1942, figlio del primo fotoreporter del Corriere Della Sera. Ha studiato fotografia e grafica all’Università Delle Arti di Zurigo fino al 1965. Creatore di immagini che ritroviamo nei più famosi giornali e marchi del mondo, come Chanel, Fiorucci, Snai, Toyota e Artemide. La sua fotografia di moda gli ha permesso di collaborare con Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar e molti altri nelle edizioni di tutto il mondo. Oliveroin United Colors of Benetton United Colors of Benetton fotografato daDal 1982 al 2000 ha creato l’immagine, l’identità, la strategia di comunicazione e la preonline di United Colors of Benetton, trasformandolo in uno dei marchi più conosciuti al mondo....

Pubblicità

Masquerade7012 : @GioChirilly Almeno uno e dico uno che ci rappresenti? Oliviero Toscani è stato il primo. Ma i 'colors' allora eran… - Grunf62 : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi e David Parenzo, mio affettuosissimo ritratto di Oli… - Dafnee85 : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi e David Parenzo, mio affettuosissimo ritratto di Oli… - No2Ch3 : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi e David Parenzo, mio affettuosissimo ritratto di Oli… - DonVitoColoured : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi e David Parenzo, mio affettuosissimo ritratto di Oli… -