Nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”: le anticipazioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live” condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco le anticipazioni di martedì 12 luglio Dopo il successo della prima puntata, Nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022)con “” condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco ledi martedì 12 luglio Dopo il successo della prima puntata,con “”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti ...

Pubblicità

acmilan : ?? Friendly ?? Save the date: another summer test for the Rossoneri awaits! ? Un nuovo appuntamento estivo per i ro… - RaiDue : Con il weekend in arrivo vi lasciamo con @AndreaDiCiancio che fa il mimo, per la gioia di @RobertoArduini1 ?? ??… - FpCgilLombardia : RT @FpCgilNazionale: ?? Ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto delle Funzioni Locali, oggi #11luglio in @aran_agenzia un nuovo c… - FpCgilNazionale : ?? Ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto delle Funzioni Locali, oggi #11luglio in @aran_agenzia un nuov… - fantiniclub : ???? Cari amici in arrivo domani alle ore 21.00, un nuovo appuntamento con 'Fantini Club LIVE: Sport &Turismo'. 'All… -