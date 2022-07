Nuova piazza del Comune di Fiumicino, Costa: “Lavori non portati in Commissione per risparmiare cento euro” (Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – “Nel comunicato del 9 luglio, condiviso con i colleghi di opposizione della Commissione Lavori pubblici, portavamo all’attenzione del pubblico e dei cittadini la questione della Nuova piazza antistante il Comune e, soprattutto, facevamo presenti le nostre rimostranze sui metodi applicati. Nessuno di noi ne sapeva nulla e non è stata convocata alcuna Commissione per valutare il progetto, capirne la fattibilità, i costi e la modalità di assegnazione Lavori. Questo sarebbe, nella norma, compito della Commissione, visto che vengono utilizzati soldi pubblici. E’ necessario supervisionare che il tutto avvenga nella trasparenza più totale”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Costa, che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022)– “Nel comunicato del 9 luglio, condiviso con i colleghi di opposizione dellapubblici, portavamo all’attenzione del pubblico e dei cittadini la questione dellaantistante ile, soprattutto, facevamo presenti le nostre rimostranze sui metodi applicati. Nessuno di noi ne sapeva nulla e non è stata convocata alcunaper valutare il progetto, capirne la fattibilità, i costi e la modalità di assegnazione. Questo sarebbe, nella norma, compito della, visto che vengono utilizzati soldi pubblici. E’ necessario supervisionare che il tutto avvenga nella trasparenza più totale”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano, che ...

