Nuoto Juniores | agli Europei l’Italia è prima nel medagliere per Nazioni

Sessantasette primati personali, 14 medaglie e il primo posto nella classifica per Nazioni. I sei giorni di Nuoto degli Europei Juniores di Nuoto a Otopeni, circa 17 chilometri da Bucarest, che dal 18 al 24 luglio proseguiranno con le gare di categoria dei tuffi, promuovono a pieni voti la squadra nazionale giovanile guidata da Walter Bolognani che per la prima volta nella storia della manifestazione (49 edizioni) conquista i trofeo per Nazioni. Nell'ultima giornata di ieri, dieci finali individuali e due staffette in due ore di gare, gli azzurri conquistano oro, argento e bronzo, fissano gli ultimi quattro primati personali e si regalano un'altra pagina di storia del Nuoto italiano ed ...

