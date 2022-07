Nord Stream fermo per manutenzione, in Italia forniture tagliate di un terzo. Cingolani: servono stoccaggi pieni (Di lunedì 11 luglio 2022) Se regolassimo meglio gli orari del riscaldamento, riducendo di un’ora, risparmieremmo 1,5-2 miliardi di metri cubi all’anno Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Se regolassimo meglio gli orari del riscaldamento, riducendo di un’ora, risparmieremmo 1,5-2 miliardi di metri cubi all’anno

Pubblicità

petergomezblog : Gas, Berlino riceve dal Canada le turbine per il Nord Stream 1. Zelensky rimuove l’ambasciatore ucraino in Germania… - Agenzia_Ansa : Berlino e l'Europa temono lo stop totale del gas russo. Il Nord Stream 1 fermo per 10 giorni. Parigi: 'Prepariamoci… - petergomezblog : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo… - MMeandr : RT @jacopo_iacoboni: Durissima reazione del portavoce del ministero dell'Economia tedesco al blocco del gas nel Nord Stream: 'è difficile p… - JamesB04016 : @jacopo_iacoboni Il nord stream è fermo perché il Canada non consegna una turbina essenziale alla manutenzione -