"Non votiamo, fuori dall'aula". Rivolta M5s, crisi mai così vicina: Draghi, addio? (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto finali sul decreto Aiuti. La scorsa settimana il governo Draghi ha incassato il via libera della Camera dei Deputati alla fiducia sul provvedimento. Oggi si passa al voto finale e i pentastellati, che contestano alcune norme del decreto legge a partire da quella sul termovalorizzatore di Roma, sarebbero orientati a uscire dall'aula al momento del voto. La conferma arriva da Francesco Silvestri (M5S): "Probabilmente sì, oggi usciremo dall'aula dopo aver votato fiducia al governo l'altro giorno", dice al Giornale spiegando anche il motivo: "Siamo in attesa di risposte importanti dal presidente Draghi su grandi temi per il Paese", sottolineando che "nel dl Aiuti si poteva fare di più sul superbonus, la questione dell'inceneritore non è ...

