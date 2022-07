(Di lunedì 11 luglio 2022) «Miserabili vigliacchi, sciacalli, vergognosi»: sono solo alcune delle lusinghe che nelle ultime ore molti utenti su Facebook stanno rivolgendo alla categoria dei giornalisti. Una rabbia scatenata da qualcosa che sarebbe accaduto nella conferenza stampa della vincitrice di Wimbledon, laElena. Proviamo a capire se l’indignazione dei confronti della categoria è giustificata o meno, in questo caso. Per chi ha fretta: Una foto diventata virale su Facebook ritrae Elena, la vincitrice di Wimbledon di quest’anno, in. Secondo gli utenti, il pianto è dovuto all’insistenza dei giornalisti, che l’avrebbero messa all’angolo consul suo Paese d’origine, Mosca, e sull’attuale invasione in Ucraina. In realtà lasi è commossa quando le hanno ...

AGI - Unanata a Mosca ( Elena Rybakina ) e un fierovax (Novak Djokovic ) stretti in un abbraccio danzante. Il tradizionale ballo di fine torneo aperto dai due vincitori, ha dato la pennellata ...... lui ha risposto: "Assolutamente, sono troppo stanco". Il pubblico ha riso di gusto. Kyrgios infatti è unche non vuole dedicare tutto se stesso al tennis, non vuole sprecare tutto il suo ... No! La tennista Rybakina non è scoppiata in lacrime perché «incalzata» da domande sulla Russia Il sette volte campione di Wimbledon ha ribadito ai media serbi di non avere intenzione di vaccinarsi e di non sperare troppo in un'eccezione per i tornei negli Usa ...Novak Djokovic, che ieri ha conquistato il suo settimo titolo a Wimbledon, il quarto consecutivo, ha confermato che non intende vaccinarsi contro il covid, affermando al tempo stesso di non nutrire ec ...