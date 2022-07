No! I giovani neonazisti non posavano con la bandiera americana in questa foto (Di lunedì 11 luglio 2022) Circola in rete una foto di gruppo dove alcuni giovani posano insieme a tre bandiere: quella nazista, quella ucraina e infine quella degli Stati Uniti d’America. Lo scatto risulta condiviso recentemente in Italia per accusare la senatrice Liliana Segre di appoggiare i gruppi nazisti presenti in Ucraina (ne abbiamo parlato qui). L’immagine, in realtà, è stata alterata. Per chi ha fretta La foto condivisa per accusare Liliana Segre risulta alterata. Lo scatto originale non presenta la bandiera degli Stati Uniti, ma quella di un gruppo neonazista. La foto originale circolava già nel 2015. Analisi La verifica parte dal post Telegram pubblicato dal canale antisemita e complottista Libera Espressione che riguarda l’origine della falsa citazione attribuita a Liliana Segre: Ecco uno dei post ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Circola in rete unadi gruppo dove alcuniposano insieme a tre bandiere: quella nazista, quella ucraina e infine quella degli Stati Uniti d’America. Lo scatto risulta condiviso recentemente in Italia per accusare la senatrice Liliana Segre di appoggiare i gruppi nazisti presenti in Ucraina (ne abbiamo parlato qui). L’immagine, in realtà, è stata alterata. Per chi ha fretta Lacondivisa per accusare Liliana Segre risulta alterata. Lo scatto originale non presenta ladegli Stati Uniti, ma quella di un gruppo neonazista. Laoriginale circolava già nel 2015. Analisi La verifica parte dal post Telegram pubblicato dal canale antisemita e complottista Libera Espressione che riguarda l’origine della falsa citazione attribuita a Liliana Segre: Ecco uno dei post ...

