Nissan | fissati nuovi parametri per la mobilità elettrica

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-Power e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della nuova strategia di elettrificazione della gamma della Casa giapponese. Le due vetture sono la sintesi della lunga esperienza e della tradizione Nissan nei crossover e nella mobilità elettrica, la prima, Qashqai e-Power, segna la nascita di un nuovo segmento o meglio di un nuovo approccio di come guidare un'auto elettrica senza però aver bisogno di attaccarsi alla spina di ricarica. Si tratta di un inedito sistema chiamato appunto e-Power costituito da un motore elettrico da 190 Cv che è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un Ev. Ma chi ricarica la vettura? L'energia ...

