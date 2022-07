New York, 500 coppie dicono “sì” dopo avere rinviato il matrimonio a causa della pandemia (video) (Di lunedì 11 luglio 2022) A New York un ‘sì’ collettivo, recitato per ben 500 volte. E’ quello che si sono dette 500 coppie che, tutte insieme, hanno celebrato la loro unione con un vero e proprio matrimonio di massa a New York. Un inno all’amore e al desiderio collettivo di tornare alla normalità dopo la pandemia che aveva impedito a queste coppie di celebrare la loro unione. Chi davanti a un pastore, chi a un rabbino e chi ancora a un imam le coppie sono salite su un palco a Damrosch Park sprovviste di mascherine e di dispositivi di protezione anti Covid. Ospitato dal Lincoln Center, fra la Columbus Avenue e l’Amsterdam Avenue nell’Upper West Side di Manhattan, l’evento è stato anche un modo di rivivere una cerimonia che per qualche coppia era stata lontana da come l’avevano ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) A Newun ‘sì’ collettivo, recitato per ben 500 volte. E’ quello che si sono dette 500che, tutte insieme, hanno celebrato la loro unione con un vero e propriodi massa a New. Un inno all’amore e al desiderio collettivo di tornare alla normalitàlache aveva impedito a questedi celebrare la loro unione. Chi davanti a un pastore, chi a un rabbino e chi ancora a un imam lesono salite su un palco a Damrosch Park sprovviste di mascherine e di dispositivi di protezione anti Covid. Ospitato dal Lincoln Center, fra la Columbus Avenue e l’Amsterdam Avenue nell’Upper West Side di Manhattan, l’evento è stato anche un modo di rivivere una cerimonia che per qualche coppia era stata lontana da come l’avevano ...

