Nell'antica Roma la parola era potente. Deve averla avuta in testa per anni, Maurizio Bettini quest'opera che svela quanto profondamente Nella cultura Romana, specie la più antica, la parola, il "dire", contasse più dello "scrivere".

Nell’antica Roma la parola era potente Globalist.it Nell'antica Roma la parola era potente Conversando con Maurizio Bettini sul suo ultimo libro. In quell'antica società il "dire" contava più dello scrivere-Le leggi erano tramandate oralmente come dimostra la storia di Numa, il grande legis ... Presentate oggi al Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere le due sculture recuperate dal Nucleo TPC Le opere sono state esposte l’11 luglio presso il Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, in via Roberto D’Angiò nr. 44. Conversando con Maurizio Bettini sul suo ultimo libro. In quell'antica società il "dire" contava più dello scrivere-Le leggi erano tramandate oralmente come dimostra la storia di Numa, il grande legis ...Le opere sono state esposte l’11 luglio presso il Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, in via Roberto D’Angiò nr. 44.