Negozi chiusi prima, tagli a luce e gas. Il nuovo piano di emergenza del governo in caso di austerity (Di lunedì 11 luglio 2022) Il rischio è che il gas possa terminare, o quantomeno intaccare le nostre riserve d'emergenza. È per questo che Mario Draghi, in vista di una possibile crisi futura, ha introdotto un piano d'emergenza per la riduzione del gas. Il governo vuole scongiurare un eccesso di spreco di energia e imposta una nuova austerity. E visto che dipendiamo dal gas anche per produrre quella elettrica, siamo costretti a rivedere anche il consumo dell'aria condizionata (per farla molto breve). Ma non è finita qua, perché il Primo Ministro ha previsto anche un coprifuoco per Negozi (alle 19) e locali (alle 23). Ma anche tagli alle industre "energivore". Significa di fatto risparmiare il 20% circa di gas. Si tratta della cosiddetta fase 2 dell'emergenza energia, che può ...

