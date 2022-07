Navalny | “Ho creato Fondazione internazionale anti corruzione”

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vi presento la”. E’ quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexeiche sta scontando in una colonia penale una condanna a nove anni per frode. “Il fondo sarà completamente trasparente e chiaro e il primo contribuito alla sua esistenza è costituito dal premio Sakharov del Parlamento Europeo da me vinto”, ha aggiunto, spiegando che nel board dellasiedono il deputato belga Guy Verhofstadt, la scrittrice americana Anne Applebaum e il politologo americano Francis Fukuyama che su Twitter si è detto “onorato” di partecipare all’iniziativa. Vladimir Putin non riuscirà a distruggere questa, ha aggiuntola cui ...

(Adnkronos) – "Vi presento la Fondazione internazionale anti corruzione". E' quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexei Navalny che sta scontando in una colonia penale una condanna a ...