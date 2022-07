“Natura in Musica”, tutto pronto per l’edizione 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – tutto pronto per l’edizione 2022 di “Natura in Musica” il festival ideato e diretto da Luca Aquino incentrato sulla promozione e la fruizione dell’inestimabile patrimonio culturale ma soprattutto ambientale del Sannio, valorizzando ed esaltando il connubio tra la Musica e le bellezze del territorio. Lo scorso anno l’intera manifestazione, concepita grazie alla preziosa collaborazione con Camillo Campolongo, si svolse quasi per intero presso l’Oasi WWF di Campolattaro, ma stavolta diventa itinerante coinvolgendo cinque splendide realtà locali: San Leucio del Sannio (capofila), Faicchio, Fragneto L’Abate, Arpaia e San Bartolomeo in Galdo. Saranno dunque diverse le aree e diversi i luoghi protagonisti della rassegna, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –perdi “in” il festival ideato e diretto da Luca Aquino incentrato sulla promozione e la fruizione dell’inestimabile patrimonio culturale ma sopratambientale del Sannio, valorizzando ed esaltando il connubio tra lae le bellezze del territorio. Lo scorso anno l’intera manifestazione, concepita grazie alla preziosa collaborazione con Camillo Campolongo, si svolse quasi per intero presso l’Oasi WWF di Campolattaro, ma stavolta diventa itinerante coinvolgendo cinque splendide realtà locali: San Leucio del Sannio (capofila), Faicchio, Fragneto L’Abate, Arpaia e San Bartolomeo in Galdo. Saranno dunque diverse le aree e diversi i luoghi protagonisti della rassegna, ...

