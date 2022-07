Nations Cup di ciclismo | sulla pista di Cali l’Italia vince la classifica generale

(Di lunedì 11 luglio 2022)delsuchiude laCup di, in Colombia, con altre due medaglie. E’ d’oro Matteo Donegà che si è aggiudicato l’Omnium, mentre è d’argento l’inedita coppia Madison composta da Letizia Paternoster e Francesca Selva. Il bilancio delal termine della trasferta vede così gli azzurri in testa alladellaCup con 44080 punti davanti agli Stati uniti con 3.360 e all’Australia 2480, con il medagliere finale, chiuso al 1° posto dalla squadra italiana, che registra 5 ori (quartetto maschile, Paternoster, Milan, Lamon -Scatezzini, Donegà), 4 argenti (Paternoster, Scartezzini, Plebani, Selva-Paternoster ). Al secondo posto la Cina e poi Trinidad di Tobago e USA. Nell’Omnium Donegà è ...

Nel Keirin femminile grande festa per il pubblico di casa con il successo di Martha Bayona Pineda davanti alla neozelandese Ellesse Andrews e alla neerlandese Shanne Braspennincx. Nello sprint ...La trentina Letizia Paternoster in coppia con Francesca Selva coppia d'argento nella Madison Donegà - Foto Federciclismo. L'Italia del ciclismo su pista chiude la Nations Cup di Cali, in Colombia, con ...Si chiude con altre due medaglie la Nations Cup di Cali per la nazionale azzurra di ciclismo su pista. In Colombia la squadra del CT Marco Villa ha conquistato la vittoria con Matteo Donegà nell'Omniu ...