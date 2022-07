Napoli, Politano spinge per andare al Valencia: il suo agente incontrerà Giuntoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Il futuro di Matteo Politano sempre essere lontano da Napoli. I media spagnoli riportano infatti che il ragazzo starebbe spingendo per raggiungere il tecnico Rino Gattuso al Valencia ed il suo agente è già al lavoro per accontentarlo. Per il momento è stato concordato un incontro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta (il Napoli ha già detto no a 10 milioni). Politano, nel frattempo, ha raggiunto i compagni a Dimaro e si allena in attesa di scoprire il suo futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Il futuro di Matteosempre essere lontano da. I media spagnoli riportano infatti che il ragazzo starebbendo per raggiungere il tecnico Rino Gattuso aled il suoè già al lavoro per accontentarlo. Per il momento è stato concordato un incontro con il direttore sportivo Cristiano, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta (ilha già detto no a 10 milioni)., nel frattempo, ha raggiunto i compagni a Dimaro e si allena in attesa di scoprire il suo futuro. SportFace.

