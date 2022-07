Napoli | Milenkovic sostituto di Koulibaly? L’annuncio di Barone

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tutte le squadre di Serie A stanno iniziando le proprie preparazioni estive e si stanno radunando nei vari ritiri. Tra queste c’è anche la Fiorentina che in questi giorni ha iniziato il ritiro di Moena e oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. MercatoNikola(Getty Images) A presenziare, c’era Joe, d.g. della Viola, che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla situazione legata a Nikola. Il giocatore, nei giorni scorsi, è stato accostato anche alcome possibiledi Kalidou. Quale futuro per? “Nikola è al sesto anno che è Firenze, sappiamo che è un giocatore di livello. Continuiamo a parlare, la società vuole trattenerlo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a #Milenkovic - MondoNapoli : Milenkovic - Napoli: ecco le ultime - - napoli_tifo : @Torrenapoli1 se arrivano 35 millioni per KK va ceduto subito ed i 35 millioni reinvestiti subito sulla coppia Mile… - ZonaBianconeri : RT @ParliamoDiNews: Da Firenze - Napoli su Milenkovic: è il sostituto di Koulibaly, ci sono anche Juve e Inter #firenze #napoli #mil… - ParliamoDiNews : Da Firenze - Napoli su Milenkovic: è il sostituto di Koulibaly, ci sono anche Juve e Inter #firenze #napoli… -

I toscani devono infatti anche vendere in questi mesi di trattative e tra i possibili partenti c'è anche Nikola, finito nel mirino di Inter , Juventus ,e Milan . CALCIOMERCATO ...Così sulla Joya adesso ci sono anche Milan,, Roma, Arsenal e Manchester United . Il Milan ... Se parte(Inter, Juventus o Milan), la Fiorentina prenderà Le Normand , difensore francese ...Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, dal ritiro di Moena ha parlato in conferenza stampa del calciomercato della squadra toscana ...In questa estate più che mai, il calciomercato italiano può essere definito come quello dei difensori. Da Koulibaly a de Ligt e Skriniar, sono tanti i centrali che, con la loro partenza o la loro perm ...