Napoli Koulibaly, nuovo proposta al rialzo: intanto si pensa a Kimpembe (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli potrebbe spingersi oltre i 6 milioni per convincere Koulibaly a restare in azzurro: intanto il piano B si chiama Kimpembe Il Napoli non molla e anzi rilancia ancora per il rinnovo di Koulibaly. Gli azzurri potrebbero spingersi oltre i 6 milioni e toccare quasi i 7 per convincere il centrale a prolungare il contratto. Situazione che sicuramente può essere sbloccata nei prossimi giorni, ma intanto il Napoli pensa al piano B. L’idea di Giuntoli è quella di Kimpembe in uscita dal Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilpotrebbe spingersi oltre i 6 milioni per convincerea restare in azzurro:il piano B si chiamaIlnon molla e anzi rilancia ancora per il rinnovo di. Gli azzurri potrebbero spingersi oltre i 6 milioni e toccare quasi i 7 per convincere il centrale a prolungare il contratto. Situazione che sicuramente può essere sbloccata nei prossimi giorni, mailal piano B. L’idea di Giuntoli è quella diin uscita dal Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#DeLaurentiis ha fatto una offerta incredibile a #Koulibaly, 6 milioni netti per 5 anni e un futuro da dirigente'+++ - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Spalletti: 'Abbiamo preparato un'altra fascia per #Koulibaly, ma extralarge: quella di… - anperillo : “Kalidou, come puoi dire no? 6 milioni per 5 anni sono tanti. Adesso devi firmare…” “Sì… Ma pure tu a 35 anni hai a… - CalcioNews24 : Il #Napoli studia un'offerta al rialzo per #Koulibaly, intanto pensa al piano B ?? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Dal #Napoli alla #Juventus, non solo #Koulibaly! C'E L'ANNUNCIO ? -