Napoli, Giuntoli: “Offerta irrinunciabile per Koulibaly. Ha detto di volerci pensare” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato della situazione di Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e di qualche possibile nome in entrata. Sul difensore senegalese ha affermato: “Abbiamo offerto a Koulibaly un quinquennale a sei milioni di euro netti a stagione, oltre a un futuro da dirigente: una proposta irrinunciabile. Con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ci ha detto che vuole valutare”. “Per Fabian Ruiz non abbiamo ancora avanzato proposte di rinnovo ma vogliamo trattenerlo. Mertens? Non gestisco il suo caso, lui e De Laurentiis hanno parlato a lungo e il presidente ha fatto un’Offerta importante, un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione che non è ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Il direttore sportivo del, Cristiano, ha parlato della situazione di, Fabian Ruiz, Mertens e di qualche possibile nome in entrata. Sul difensore senegalese ha affermato: “Abbiamo offerto aun quinquennale a sei milioni di euro netti a stagione, oltre a un futuro da dirigente: una proposta. Con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ci hache vuole valutare”. “Per Fabian Ruiz non abbiamo ancora avanzato proposte di rinnovo ma vogliamo trattenerlo. Mertens? Non gestisco il suo caso, lui e De Laurentiis hanno parlato a lungo e il presidente ha fatto un’importante, un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione che non è ...

