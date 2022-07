Mundial 1982, Italia campione del mondo contro la Germania! – 11 luglio 1982 – VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) L’11 luglio 1982 a Madrid l’Italia di Bearzot si laurea campione del mondo, superando in finale la Germania per 3-1 L’11 luglio è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria degli Italiani, appassionati di calcio e non. Nel 1982, a Madrid, l’Italia di Bearzot si laurea infatti campione del mondo nel Mundial contro la Germania. In una partita diventata leggenda. Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, grazie alle reti messe a segno da Rossi, Tardelli ed Altobelli. Per la gioia del presidente Pertini in tribuna e dell’intero popolo Italiano. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) L’11a Madrid l’di Bearzot si laureadel, superando in finale la Germania per 3-1 L’11è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria deglini, appassionati di calcio e non. Nel, a Madrid, l’di Bearzot si laurea infattidelnella Germania. In una partita diventata leggenda. Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, grazie alle reti messe a segno da Rossi, Tardelli ed Altobelli. Per la gioia del presidente Pertini in tribuna e dell’intero popolono. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 11 luglio 1982: l'Italia è campione del Mondo. Lo speciale dell'ANSA per i 40 anni dal trionfo al Mundial #ANSA - lorepas85 : RT @elitagnol: #Spagna, 40 anni dagli storici mondiali di calcio vinti dall'Italia: prime pagine e video dell'estate 1982 #AccaddeOggi http… - repubblica : L’Italia del 1982 e i suoi supereroi che ci fecero urlare “Abbiamo vinto” - AndreaIbba16 : RT @Agenzia_Ansa: I gol di Pablito e l'urlo di Tardelli: la vittoria più bella. Lo speciale dell'ANSA per i 40 anni dal trionfo al Mundial… - Mamacita1170 : RT @Agenzia_Ansa: I gol di Pablito e l'urlo di Tardelli: la vittoria più bella. Lo speciale dell'ANSA per i 40 anni dal trionfo al Mundial… -